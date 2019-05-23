Анастасия Шевченко удостоена премии Бориса Немцова

Совет Фонда Бориса Немцова присудил премию 2019 года за смелость в отстаивании демократических ценностей члену совета «Открытой России» Анастасии Шевченко, которая находится под домашним арестом.«По решению совета Фонда Бориса Немцова лауреатом премии 2019 года за смелость в отстаивании демократических ценностей стала Анастасия Шевченко — гражданская активистка, узница совести, член совета «Открытой России». Премия будет вручена ее представителю на церемонии 12 июня», — сообщил в Twitter председатель Фонда Владимир Кара-Мурза-младший.
21 января против Анастасии Шевченковозбудили первое в стране уголовное дело об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной. В «Открытой России» назвали дело сфабрикованным и политически мотивированным. Суд отправил ее под домашний арест. Правозащитный центр «Мемориал» признал ее политзаключенной. Несмотря на уголовное преследование, Шевченко решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах в городскую думу Ростова-на-Дону.