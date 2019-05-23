Илья Яшин: мэрия выставляет против меня актера Машкова

Соскучились по веселым предвыборным новостям? У меня как раз есть свежие.

Избиратели рассказывают о звонках из ВЦИОМ. Социологи интересуются, готовы ли жители моего округа голосовать на выборах в Мосгордуму за… актера Владимира Машкова. Как вам такое?

Пока «Единую Россию» на выборах в моем округе представляет проректор ВШЭ Валерия Касамара. Она ведет унылую административную кампанию, которая вызывает заметное раздражение у жителей. Например, когда её плакаты появились во «ВкусВилле», люди завалили сайт магазина жалобами. Администраторы оправдывались, что не связаны с политикой и просто выполняют просьбу чиновников управы.

Скажу прямо: Касамара удобный оппонент. Она лишена мотивации и политической биографии, зато вынуждена тащить багаж своего начальника — ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, действующего депутата от нашего округа. Именно он был главным лоббистом повышения пенсионного возраста. Именно он требовал увеличить в Москве плату за капремонт до 40 рублей. Отвечать за всё это теперь придется Касамаре.

Мэрия же хоть и сделала на неё ставку, но очевидно понимает все слабые стороны своего кандидата. Это создает нервозность и стимулирует поиски спасительной альтернативы. Судя по звонкам из ВЦИОМ, в качестве такого варианта рассматривается Машков.

Он, кстати, уже участвовал в выборах: в 2011 году баллотировался в Госдуму с командой Амана Тулеева по списку «Единой России». Потом отказался от мандата, и его место в парламенте занял какой-то неизвестный партийный функционер. Так что быть фейковым кандидатом Машкову не привыкать.

Ну а что я думаю по этому поводу?

Мне всё равно. Касамара, Машков, Кузьминов — пусть выдвигают, кого хотят. Пока они суетятся, я спокойно веду свою избирательную кампанию и готовлюсь выиграть выборы.

У нас сформирована опытная команда, в Сокольниках работает штаб. Мы набрали основную часть сборщиков подписей, которых сейчас обучаем и тренируем. Волонтеры разнесли из рук в руки избирателям уже почти 4 тысячи конвертов с отчетом о моей работе во главе Красносельского района.

Ну а сам я активно занимаюсь проблемами округа. Заступаюсь за жителей, которым мэрия ликвидирует парковки, добиваюсь открытия Басманной больницы, разбираюсь в махинациях «Жилищника».

Мы, кстати, собрали на подготовительную работу штаба в мае 917 тыс. рублей из необходимого 1 миллиона. Остался последний рывок: деньги нужны, в частности, на аренду штаба в следующем месяце. Так что если готовы помочь моей кампании деньгами, сейчас самое время. Ну и, конечно, мы ждем новых волонтеров.

В общем, участвуйте в нашей кампании. Как видите, у нас неплохо получается и защищать интересы граждан, и создавать проблемы жуликам из «Единой России».