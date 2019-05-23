Путин наградил Матвиенко высшей госнаградой России

Президент России Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда страны.

«Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность — все это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко. Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

«У меня 47 лет трудового стажа, и эти годы я проработала на госслужбе. Самые содержательные годы — в вашей команде. Скажу честно, работать с вами непросто, работать с вами нелегко. Вы подняли страну с колен, из руин возродили армию, вернули уважение к России», — сказала Матвиенко, принимая награду от президента, передают «Ведомости»

Всего сегодня госнаградами награждены более 30 представителей различных сфер: летчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства. Среди них главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, сатирик Михаил Жванецкий, ректор МГУ Виктор Садовничий и президент FIFA Джованни Инфантино.