ФБК нашел пентхаус Мединского, оформленный на жену министра

Алексей Навальный в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией рассказал о двухуровневом пентхаусе, который якобы купил в прошлом году министр культуры России Владимир Мединский, оформив недвижимость на супругу.
Квартира площадью более 300 кв.м. расположена на 12 и 13 этажах в комплексе на улице Ефремова в Москве.«Такая красота в самом центре Москвы стоит не менее 200 млн руб. Утверждаю, что нет больше в мире министра культуры с недвижимостью такой роскоши и такой стоимости. Утверждаю также, что семья Мединского ни в коем случае не имеет достаточных легальных доходов, чтобы такой пентхаус купить», — пишет Навальный.