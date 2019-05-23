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ФБК нашел пентхаус Мединского, оформленный на жену министра

23.05.2019

Алексей Навальный в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией рассказал о двухуровневом пентхаусе, который якобы купил в прошлом году министр культуры России Владимир Мединский, оформив недвижимость на супругу.

Квартира площадью более 300 кв.м. расположена на 12 и 13 этажах в комплексе на улице Ефремова в Москве. 

«Такая красота в самом центре Москвы стоит не менее 200 млн руб. Утверждаю, что нет больше в мире министра культуры с недвижимостью такой роскоши и такой стоимости. Утверждаю также, что семья Мединского ни в коем случае не имеет достаточных легальных доходов, чтобы такой пентхаус купить», — пишет Навальный.

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