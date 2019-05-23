ФБК нашел пентхаус Мединского, оформленный на жену министра

Алексей Навальный в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией рассказал о двухуровневом пентхаусе, который якобы купил в прошлом году министр культуры России Владимир Мединский, оформив недвижимость на супругу.

Квартира площадью более 300 кв.м. расположена на 12 и 13 этажах в комплексе на улице Ефремова в Москве.