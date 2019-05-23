Мэр Екатеринбурга обещал помочь сторонникам храма агитировать за его строительство на месте сквера у Драмы

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с верующими пообещал им всестороннюю поддержку. Как сообщает 66.ru, Высокинский заявил, что администрация разрешила и поможет верующим агитировать за храм в сквере «в рамках закона».

Мэр пока не готов вычеркнуть сквер у Драмы из возможных мест для кафедрального собора, о чем накануне заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он дал слово поговорить с губернатором о том, чтобы площадку в сквере включили в опрос.

«Я не готов вычеркивать сквер из опроса. Как только мы убираем площадку из шорт-листа, мы влияем на результат и на то, с чего все началось. Я приду к Евгению Владимировичу и буду рассказывать об итогах встречи, мы это будем обсуждать», — сказал Высокинский.

Опрос горожан, в который включат шесть-семь возможных мест для строительства храма, состоится в июле. Для его проведения в каждом районе города появится три-четыре площадки для открытого голосования.

22 мая Куйвашев заявил, что сквер у Драмтеатра необходимо исключить из списка возможных площадок строительства храма, так как по данным ВЦИОМ, 74% горожан назвали сквер неудачным местом для строительства храма, 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. В Екатеринбургской епархии РПЦ заявили, что опрос ВЦИОМ не может отражать действительного положения дел, так как был проведен «во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность представить аргументы».

