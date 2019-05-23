Следствие рассказало о найденных в квартире экс-министра Абызова наркотиках

«Было получено заключение химической экспертизы вещества, найденного в квартире Абызова. Экспертиза подтвердила, что это вещество наркотическое», — цитирует следователя РБК.
Кроме того, по мнению следствия, полученные преступным путем деньги Абызов потратил на приобретение квартиры в Лондоне и поместья в Италии. Сын Абызова имеет гражданство США, отметил Степанов.
«Уже находясь под стражей, он активно использовал возможности, направленные на вывод денег путем перечисления их доверенным лицам — Григорьевой [его гражданской жене Валентине Григорьевой] и сыну, — рассказал следователь. — Эти деньги были перечислены на их счета для сокрытия от ареста».
На пакете с наркотиками нет следов Абызова, отметил адвокат экс-министра. «Почему следователь не говорит, что обыск был проведен без участия Абызова, почему не говорит суду, что на пакетике с наркотиками следов пальцев рук Абызова не обнаружено? Кроме того, следствие приняло процессуальное решение о выделении в отдельное производство этот материал и передаче полиции для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности», — сказал адвокат Сергей Дрозда, передает агентство «Москва».
Абызова арестовали 27 апреля. Следствие считает, что он и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях, затем искусственно завысили стоимость их активов и продали ФГУП «Алмазювелирэкспорт» за 4 млрд руб., переправив деньги в офшор. По оценкам следствия, стоимость компаний составляла 186 млн. Абызов считает, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость.
В апреле адвокаты предлагали внести залог в размере 1 млрд руб., который был готов внести бизнесмен, владелец сети региональных аэропортов «Новапорт» Роман Троценко. За Абызова поручились Александр Волошин, руководитель администрации президента в 1999–2003 годах, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова, глава фонда «Вера» Нюта Федермессер, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, попечитель фонда «Дети-бабочки» актриса Ксения Раппопорт, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.