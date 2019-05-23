Зять Дмитрия Рыболовлева решил стать президентом Уругвая

Совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая. Выдвигаться он планирует от консервативной Национальной партии, пишет Forbes со ссылкой на Уругвайские СМИ и слова знакомого Рыболовлева. Источник в окружении миллиардера отметил, что Рыболовлев предвыборную кампанию зятя не спонсирует и никаким другим образом в ней не участвует.

Выборы назначены на октябрь, но Сартори необходимо сначала выиграть внутрипарийные праймериз, которые состоятся 30 июня. Для него предстоящие выборы будут первым опытом в политике. До этого он проявил себя как успешный бизнесмен, отмечает Forbes. Он занимался агропромышленным бизнесом, инвестировал в энергетические проекты в Латинской Америке. В 2018 году купил 20% футбольного клуба «Сандерленд».

Екатерина Рыболовлева и Хуан Сартори поженились в 2015 году. Свадьбу сыграли на греческом острове Скорпиос, который дочь Рыболовлева купила в 2013 году на деньги отца. До недавнего времени семья жила в Европе, однако, когда Сартори решил заняться политикой, переехала в Уругвай.