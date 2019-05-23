Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов», — цитирует ТАСС главу Центробанка.
«Ведомости» отмечают, в 2018 году портфель «черных» кредиторов приблизился к 115 млрд руб., продемонстрировав рост на 15%. При этом ЦБ принял меры по пресечению деятельности более 2 тыс. организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием, что в два раза больше, чем годом ранее.