Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов», — цитирует ТАСС главу Центробанка.