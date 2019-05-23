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Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

23.05.2019

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов», — цитирует ТАСС главу Центробанка. 

Набиуллина отметила, что доля займов, которые выданы МФО, составляет 2% из всего объема выданных населению кредитов.

«КоммерсантЪ» ранее писал со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА», что за 2018 год портфель МФО вырос на 35% — до более чем 152 млрд руб. Прирост рынка пришелся преимущественно на микрозаймы физлицам. Объем выданных микрозаймов за 2018 год стал рекордным — около 320 млрд руб., увеличившись на 64 млрд руб. по сравнению с 2017 годом. 

«Ведомости» отмечают, в 2018 году портфель «черных» кредиторов приблизился к 115 млрд руб., продемонстрировав рост на 15%. При этом ЦБ принял меры по пресечению деятельности более 2 тыс. организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием, что в два раза больше, чем годом ранее.

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