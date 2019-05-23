Каждый десятый россиянин не считает изнасилованием принуждение супруги к сексу

61% россиян не считают актуальной для страны проблему насилия в семье, показало исследование аналитического агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика», посвященное отношению россиян к феминизму и гендерному неравенству.

Исследователи отметили, что говорить с респондентами о насилии в семье было трудно, так как они старались отвечать «правильно», пишет «КоммерсантЪ». Тем не менее, 39% опрошенных допустили применение силы к близким, а 10% заявили, что не считают принуждение жены к сексу изнасилованием. 47% опрошенных подчеркнули, что домашнее насилие — частная проблема, и государство или общество не должны в нее вмешиваться.

В 2017 году была декриминализирована ст. 116 (побои) УК РФ, после чего домашнее насилие стало более скрытым преступлением, отметила эксперт международного агентства «ООН-Женщины» Елена Мезенцева.

Исследование также показало, что если женщина заявит о домогательствах на работе, то 40% россиян не одобрят такого признания.

Только 24% респондентов считают важной проблему неравенства между женщинами и мужчинами. При этом 73% высказались за равноправное партнерство в семье. 70% опрошенных одобряют женщину, которая зарабатывает больше мужчины, но почти столько же готовы осудить женщин, которые меньше занимаются домом из-за карьеры.