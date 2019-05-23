В Кремле прокомментировали выход ток-шоу с анимированным Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выход на телеканале «BBC Two» комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин, сообщил, что президент не смотрит карикатуры на себя.
«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».Накануне компания «Би-би-си» анонсировала комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин. Трехмерный цифровой Путин может ходить и сидеть за столом, беседуя с настоящими гостями перед аудиторией студии в режиме реального времени. Первыми гостями ток-шоу станут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.