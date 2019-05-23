В Кремле прокомментировали выход ток-шоу с анимированным Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выход на телеканале «BBC Two» комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин, сообщил, что президент не смотрит карикатуры на себя.

«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».