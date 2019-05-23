В Ярославле разбили памятную табличку Бориса Немцова

В Ярославле уничтожили памятную табличку на доме, в котором жил Борис Немцов. Табличку из гранита установили в конце февраля, накануне годовщины убийства политика. На ней был выгравирован портрет Немцова со словами «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России», передает 76.ru.«Кто это может быть, кому это выгодно — неизвестно. Мы напишем заявление в правоохранительные органы», — сообщил автор идеи установки таблички Василий Цепенда.
Мемориальную табличку на доме, где когда-то жил Борис Немцов, в конце февраля установили и в Нижнем Новгороде. Власти Вашингтона назвали в честь политика площадь перед российским посольством. В Киеве и Вильнюсе есть скверы имени Немцова, которые также расположены около зданий диппредставительств России.