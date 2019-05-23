В Ярославле разбили памятную табличку Бориса Немцова

В Ярославле уничтожили памятную табличку на доме, в котором жил Борис Немцов. Табличку из гранита установили в конце февраля, накануне годовщины убийства политика. На ней был выгравирован портрет Немцова со словами «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России», передает 76.ru.