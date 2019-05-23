Прокуратура проверит пермскую гимназию с разным проходным баллом для мальчиков и девочек

После того как стало известно, что в пермской гимназии № 4 администрация установила разные проходные баллы для первоклашек разного пола, департамент образования и прокуратура заявили о проведении проверок. Об этом сообщает 59.ru.

Ранее издание опубликовало документ, согласно которому девочкам в престижную школу попасть труднее — необходимо набрать 69,1 балла. Мальчики могут поступить с 65,7 балла. К гимназии прикреплено всего четыре дома, поэтому дети в основном поступают по итогам обучения в подготовительной школе. В гимназии разный проходной балл объяснили тем, что в подготовительной школе обучались 92 девочки и 67 мальчиков, а в классах детей должно быть примерно поровну.

«Каждый год так. У нас гендерный принцип обучения: и мальчики, и девочки, у нас нет только девчачьих классов, — рассказала директор гимназии Татьяна Дьякова. — Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие».

В региональной прокуратуре сегодня сообщили, что запросят у гимназии положения о приеме в первый класс. Также сотрудники прокуратуры встретятся с администрацией школы, чтобы получить разъяснения ситуации. В случае нарушений будут приняты меры, обещают в ведомстве.