Прокуратура проверит пермскую гимназию с разным проходным баллом для мальчиков и девочек

После того как стало известно, что в пермской гимназии № 4 администрация установила разные проходные баллы для первоклашек разного пола, департамент образования и прокуратура заявили о проведении проверок. Об этом сообщает 59.ru.
Ранее издание опубликовало документ, согласно которому девочкам в престижную школу попасть труднее — необходимо набрать 69,1 балла. Мальчики могут поступить с 65,7 балла. К гимназии прикреплено всего четыре дома, поэтому дети в основном поступают по итогам обучения в подготовительной школе. В гимназии разный проходной балл объяснили тем, что в подготовительной школе обучались 92 девочки и 67 мальчиков, а в классах детей должно быть примерно поровну.
В региональной прокуратуре сегодня сообщили, что запросят у гимназии положения о приеме в первый класс. Также сотрудники прокуратуры встретятся с администрацией школы, чтобы получить разъяснения ситуации. В случае нарушений будут приняты меры, обещают в ведомстве.