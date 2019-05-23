Россияне вкладываются в рынок легальной марихуаны

Инвесторы из России начали вкладывать средства в зарубежные стартапы, связанные с каннабисом. Это связано с тем, что во многих странах он разрешен в медицинских целях, а в ряде государств не запрещено употребление и в личных целях.

Как пишут «Ведомости», по оценке Barclays Bank, в 2018 году размер легального рынка каннабиса составил $28 млрд. К 2028 году емкость рынка достигнет $40 млрд, а если медицинское употребление разрешат в Европе и на федеральном уровне в США, то он может вырасти и до $55 млрд. В прошлом году инвестиции в американские стартапы, связанные с каннабисом, выросли более чем вдвое до $881 млн, а с начала 2019 года составили $1,2 млрд. Часть этих средств пришла из России.

Одним из первых на новый рынок еще в 2013 году обратил внимание владелец «Ренессанс страхования» и бывший гендиректор НТВ Борис Йордан, пишут «Ведомости». Он стал совладельцем и возглавил совет директоров компании Palliatech, которая выращивает каннабис, развивает медицинские лаборатории, производит лекарственные препараты, а также владеет сетью магазинов в 12 штатах США. В августе 2018 года Palliatech была переименована в Curaleaf, а в октябре в ходе IPO была оценена в $4 млрд и привлекла $400 млн. Другой крупный совладелец Curaleaf — бывший президент «Сибнефти» и сооснователь «Юнимилка» Андрей Блох.

Многие инвестируют в этот рынок как частные лица, но предпочитают оставаться непубличными, рассказали газете несколько собеседников. Нелегальный статус каннабиса на международном уровне и в России несет для инвестора репутационные риски и проблемы с банками во многих странах. Для бизнесмена с российским паспортом и живущим в России пока самый безопасный способ вложиться в проект на рынке каннабиса — купить акции торгующейся на бирже компании. Но даже это не гарантирует отсутствие внимания правоохранительных органов, говорит юрист одного из венчурных фондов.

Но поскольку каннабис пока не легализован в США на федеральном уровне, рынком не интересуются крупные американские фонды. Поэтому компании охотно разговаривают даже с неизвестными русскими инвесторами, отмечают собеседники «Ведомостей».