СМИ: Мэй готовится объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке 24 мая, пишет The Times. По данным газеты, это произойдет после встречи премьера с сэром Грэмом Брэди, председателем Комитета 1922 года. Источники The Telegraph говорят, что Мэй уйдет в понедельник. Один из членов кабинета министров сказал изданию, что было бы «лучше, если бы она ушла сейчас», а другой источник в правительстве сказал просто: «Все кончено».

21 мая Мэй представила парламенту новый вариант законопроекта о Brexit. Она предложила депутатам проголосовать за повторный референдум по поводу выхода страны из ЕС, а также обещала им голосование по аспектам будущих отношений с Евросоюзом. Большинство парламентариев не поддержали это предложение. Мэй ранее обещала, что уйдет с поста главы правительства после ратификации соглашения по Brexit.