Close

Михаилу Абызову предъявили обвинение

26.03.2019

СК предъявил бывшему министру по делам Открытого правительства России Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Бывший чиновник задержан, в ближайшее время следствие намерено решить вопрос о мере пресечения, сообщили в Следственном комитете.

Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов создал и возглавил преступное сообщество. Он похитил 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», работающих на территории Новосибирской области. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. 

Михаил Абызов занимал руководящие должности в энергетических предприятиях с 1990-х годов. С 1999 года он был зампредом правления, а позже — членом правления РАО «ЕЭС России», куда его позвал работать Анатолий Чубайс. В 2012-2018 годах работал министром по вопросам Открытого правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом должность была упразднена, а Абызов в обновленное правительство не вошел.

О возбуждении дела и задержании Абызова были проинформированы президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.

По данным источника «Интерфакса», Абызов приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан. «Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», — отметил собеседник агентства. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.