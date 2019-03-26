Михаилу Абызову предъявили обвинение

Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов создал и возглавил преступное сообщество. Он похитил 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», работающих на территории Новосибирской области. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.
Михаил Абызов занимал руководящие должности в энергетических предприятиях с 1990-х годов. С 1999 года он был зампредом правления, а позже — членом правления РАО «ЕЭС России», куда его позвал работать Анатолий Чубайс. В 2012-2018 годах работал министром по вопросам Открытого правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом должность была упразднена, а Абызов в обновленное правительство не вошел.
О возбуждении дела и задержании Абызова были проинформированы президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.
По данным источника «Интерфакса», Абызов приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан. «Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», — отметил собеседник агентства.