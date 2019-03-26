СК возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Его подозревают в хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. По данным РБК , Абызова в Москве задержали сотрудники ФСБ.«Абызов, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК.

Совершая хищение, они поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны, отмечают СК. Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество).