Для бывшего главы Коми Гайзера обвинение просит 21 год строгого режима

Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в коррупции, гособвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бывшего главу республики Коми задержали 19 сентября 2015 года по обвинению в коррупции , по решению Басманного суда Москвы он был арестован. Свою вину он не признает. Его обвиняют по статьям 210 (создание преступного сообщества), 159 (мошенничество), пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, Гайзер и другие высокопоставленные чиновники входили в организованную преступную группировку, занимающуюся незаконным выводом средств из рентабельных предприятий Коми в свою пользу с помощью Фонда инвестиционных проектов.