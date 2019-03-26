Турецкие и российские военные провели патрулирование в контролируемом курдами сирийском регионе

В Министерстве обороны Турции заявили 26 марта, что турецкие и российские военные провели первые «скоординированные» совместные патрулирования в регионе Тель-Рифаат на севере Сирии. Этот регион контролируется курдами и находится примерно в 20 км к востоку от Африна, который находится под контролем Турции и Свободной сирийской армии после изгнания в прошлом году отсюда курдских отрядов народной самообороны YPG, сообщает агентство Reuters.

Анкара считает YPG террористической организацией. Ранее в этом году Турция обстреляла ее позиции в регионе Тель-Рифаат, заявив, что она реагирует на обстрелы со стороны террористов. «Чтобы прекратить огонь, предотвратить нападения на наши силы в регионе Тель-Рифаат, вооруженные силы Турции и России провели первые независимые скоординированные патрулирования», — говорится в заявлении Министерства обороны Турции.

Турция, которая долгое время была одним из главных сторонников повстанческих группировок, сражающихся против президента Башара Асада, осуществила патрулирование совместно с Россией, одним из главных союзников Асада, в северных районах Сирии, отмечает агентство. Патрулирование было проведено в соответствии с соглашениями, достигнутыми в прошлом году.