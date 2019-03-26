Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо

До 1 июля продлили соглашение о заморозке цен на топливо российские нефтяные компании. Они согласились с предложением премьера Дмитрия Медведева продлить соглашение, которое должно было завершиться 31 марта, еще на три месяца. Сейчас нефтяные компании смогут получить больше субсидий из бюджета за сдерживание цен на заправках, сообщает РБК.

Как рассказал владелец НК «Новый поток» Дмитрий Мазуров, «компании боялись, что правительство слишком сильно зарегулирует цены, но в итоге согласилось на продление заморозки, потому что период небольшой — всего три месяца». По его словам, правительство обещало, что это в последний раз.

По словам министра энергетики Александра Новака, по итогам совещания в правительстве принято решение снизить условные внутренние цены на бензин и дизельное топливо в формуле демпфирущего механизма на 5 тыс. и 4 тыс. рублей — до 51 тыс. и 46 тыс. рублей за тонну соответственно. Эти изменения обойдутся бюджету в 120-190 млрд рублей в год, рассказал «Коммерсанту» директор департамента Минфина Алексей Сазанов и обещал найти источник для этих новых выплат. Новак это заявление не стал комментировать.

Также правительство решило начать консультации с ЕАЭС о возможности введения лицензирования экспорта нефтепродуктов. «Ситуация на рынке и так стабильная, но эти решения будут являться 100% гарантией того, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», — сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков.