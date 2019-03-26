Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо

До 1 июля продлили соглашение о заморозке цен на топливо российские нефтяные компании. Они согласились с предложением премьера Дмитрия Медведева продлить соглашение, которое должно было завершиться 31 марта, еще на три месяца. Сейчас нефтяные компании смогут получить больше субсидий из бюджета за сдерживание цен на заправках, сообщает РБК.
Как рассказал владелец НК «Новый поток» Дмитрий Мазуров, «компании боялись, что правительство слишком сильно зарегулирует цены, но в итоге согласилось на продление заморозки, потому что период небольшой — всего три месяца». По его словам, правительство обещало, что это в последний раз.
Также правительство решило начать консультации с ЕАЭС о возможности введения лицензирования экспорта нефтепродуктов. «Ситуация на рынке и так стабильная, но эти решения будут являться 100% гарантией того, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», — сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков.