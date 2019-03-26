Регионы освоили лишь 3% средств на нацпроекты

«Мы видим низкие темпы работы в том числе и в субъектах Российской Федерации по реализации нацпроектов. Тем не менее законом о федеральном бюджете мы уже распределили 90% всех трансфертов субъектам РФ, и Минфином в декабре прошлого года доведены уведомления до каждого субъекта, которые уже могут использовать эти ресурсы для заключения контрактов по соответствующим национальным проектам», — передает РБК слова Силуанова.
«По национальным проектам заключено чуть больше 2 тыс. контрактов, или примерно 3% объема распределенных межбюджетных трансфертов по национальным проектам. При этом 21 регион вообще не заключил ни одного контракта, а 30 регионов — от одного контракта до трех», — сказал Силуанов.
Минфин планирует обсудить ситуацию с представителями регионов.