Facebook удалил 1900 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. По данным соцсети, люди использовали фейковые аккаунты, которые в большинстве своем вели группы и страницы, размещавшие спам-контент. Также они размещали контент о конфликте на востоке Украины, украинском патриотизме, ситуации в Крыму и проблемах беженцев, передают «Ведомости».
Также были удалены 725 страниц, связанных с Ираном, Македонией и Косово.
Ранее Facebook уже удалял страницы, в том числе связанные с Россией, за подозрительное поведение. В августе 2018 года это коснулось 652 страниц, связанных с Ираном и Россией, а в ноябре того же года
— нескольких десятков подозрительных аккаунтов, которые велись в основном на русском и французском языках. В январе этого года Facebook удалил
аккаунты и страницы за согласованные, вводящие в заблуждение посты. Большая их часть велась сотрудниками информагентства Sputnik.