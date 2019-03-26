Facebook удалил 1900 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. По данным соцсети, люди использовали фейковые аккаунты, которые в большинстве своем вели группы и страницы, размещавшие спам-контент. Также они размещали контент о конфликте на востоке Украины, украинском патриотизме, ситуации в Крыму и проблемах беженцев, передают «Ведомости».

Также были удалены 725 страниц, связанных с Ираном, Македонией и Косово.