«Мемориал» признал аспиранта Азата Мифтахова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» считает, что преследование Азата Мифтахова — яркий пример использования псевдоюридических процедур для подавления неугодной властям общественной деятельности. Аспирант мехмата МГУ, сторонник анархистских взглядов Азат Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 («Хулиганство группой лиц по предварительному сговору», до 7 лет лишения свободы) и подозревается по части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств», до 6 лет лишения свободы) УК РФ.

По первой статье ему вменяется участие в нападении на офис «Единой России» 31 января 2018 года, по второй — изготовление самодельного взрывного устройства, обнаруженного 11 января 2018 года в подмосковной Балашихе. В «Мемориале» считают, что Мифтахова и других фигурантов дела о взрывчатке пытали. Задержанный утверждает, что в его отношении использовалась пытка шуруповёртом, следы от которой на теле зафиксированы ОНК и его защитой.

«Политический мотив преследования Мифтахова и других анархистов при этом очевиден, — считают в «Мемориале» . — Возбуждение в отношении него сразу двух уголовных дел является очевидной попыткой дальнейшего ослабления анархистского движения».

«Мы требуем его немедленного освобождения и прекращения фабрикации уголовных дел в его отношении. Мы также требуем привлечения к ответственности сотрудников силовых структур, причастных к этой фабрикации, в том числе к пыткам задержанных в рамках уголовных дел в отношении анархистов», — пишут правозащитники.