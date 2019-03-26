В Ингушетии проходит митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии собрались сегодня в центре Магаса, чтобы выступить против закона о референдуме.

Законопроект парламентарии приняли в первом чтении, планировалось, что 28 марта его рассмотрят во втором чтении с учетом поправок и дополнений. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал документ из Народного собрания после критики оппозиции, которая считает, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, пишет «Кавказский узел».

По данным участника акции протеста, руководителя правозащитной организации «Машр» Магомеда Муцольгова, «в городе огромное количество силовиков». «На площади в Магасе собралось уже около 10 тыс. человек. Народ продолжает собираться. Люди обсуждают последние события и выражают крайнее недовольство действиями региональной власти. Митинг начался. Организаторы просят собравшихся соблюдать установленный порядок», — написал Муцольгов.