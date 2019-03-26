Дмитрий Гудков: судили — но осудить не смогли

Сегодня меня судили в Коломне за организацию «митинга» у суда надо мной же. Да, понимаю, как странно звучит. Просто в декабре меня уже судили там якобы за митинг в подмосковном селе. На самом деле в нем я снимал видео про свалку, вышло много людей, мы с ними говорили — вот и первый «митинг». Посмотреть на тот, декабрьский, суд я позвал своих сторонников. Мест в зале на 6 человек не хватило — вот и второй «митинг».

Сегодня меня как раз за него судили — но осудить не смогли. Дело в том, что суд явно не думал, что я про заседание узнаю. (Геннадия Гудкова так оштрафовали 11 марта.) Поэтому у обвинения не было никаких доказательств, кроме скриншотов моих постов. А у нас были и свидетели, и аргументы.

Так что суд отложен на 11 апреля, 11 утра. Будут искать участкового, который только со второго раза смог составить протокол, допрашивать его, соблюдать процедуру.

Задача понятна: этот протокол станет вторым, а третий откроет возможность уголовного дела. Хотят подвесить на крючок, заставить бояться и молчать. Не смогут.

Но главное я повторю: https://eco.gudkov.ru/ Через этот сайт мы координирует протесты против мусора в Подмосковье и всей стране, против свалок и ядовитых мусоросжигательных заводов. И 14 апреля будет новый протест, что бы там суд ни решил.