Доходы россиян стали чаще уходить на погашение долгов

В феврале почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу превышало 50%. Количество таких заемщиков сейчас превышает 8 млн человек, их число резко выросло в 2018 году. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет «КоммерсантЪ». Осенью условия выдачи им кредитов могут резко ужесточиться, это повлияет, прежде всего, на граждан с небольшим уровнем дохода и повлечет их уход в теневой сектор, утверждают эксперты.

Оценка ОКБ проводилась на основании информации из кредитных историй и агрегированных данных по указанным кредиторами доходам заемщиков. По состоянию на 1 марта 2019 года больше половины своего дохода на погашение ссуд отдавали 14,6% (8,23 млн человек) от всех заемщиков. В 2016 и 2017 годах этот показатель находился на уровне 12,7%, в 2018 году он был 13,8%.

При этом среди закредитованных граждан 53% (4,33 млн человек) имеют месячный доход от 20 до 50 тыс. руб., 26% (2,19 млн) — менее 20 тыс. руб., 21% (1,7 млн) — более 50 тыс. руб. По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, к этому привела возросшая активность кредиторов, которые предлагают заемщикам все большие суммы: «Средняя сумма потребительского кредита только за прошлый год выросла почти на 40%, превысив 180 тыс. руб, а в отдельных банках она составляет 600–700 тыс. руб.».