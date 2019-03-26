На строительство стены на границе США с Мексикой Пентагон выделил $1 млрд

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик М. Шанахан разрешил использовать $1 млрд на строительство 91 км стены на границе с Мексикой.
«Сегодня и.о. министра обороны дал разрешение командующему инженерными войсками армии США начать планирование и выполнение программы стоимостью $1 млрд для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб», — говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.
Дональд Трамп просил выделить $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой, но Конгресс утвердил только $1,3 млрд.