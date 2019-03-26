Константин Сонин: эспрессо-анализ американской политики

По поводу «отчёта Мюллера», спецпрокурора, расследовавшего возможные сговор и сотрудничество избирательной кампании Трампа с кем-то из России. Он мало что поменял и не будет иметь существенного влияния на исход президентских выборов 2020 года.

Демократы ошибались, думая, что если бы отчёт Мюллера содержал вывод о том, что штаб Трампа сотрудничал с российскими агентами, то это бы что-то радикально поменяло. Республиканцы сейчас ошибаются, считая, что отчёт Мюллера, снявший обвинения в сговоре, что-то радикально меняет.

Главное, что нужно понимать про политическую борьбу в Америке в XXI веке — это то, что она происходит в условиях исключительной, по историческим меркам, поляризации. 40% американцев поддерживает республиканских кандидатов, кто бы они ни были и какие бы позиции ни занимали. 40% поддерживает демократов, какие бы они ни были и что бы ни говорили. Эти 40% были всегда, но сейчас они необыкновенно устойчивы.

Республиканские 40% поддерживали бы Трампа независимо от того, что было бы написано в докладе Мюллера. Демократические 40% против Трампа независимо от того, что там реально написано. Что влияет на оставшиеся 20%, чьи голоса решают выборы, понять трудно. Но определенно это не вопрос «доверяют ли они Трампу», считают ли его достойным лидером и т.п. И так известно, что не считают. И в 2016 году не считали. Что не помешало им проголосовать за него.

Шансы Трампа в 2020 году — не меньше 50%, потому что 2+ года его президентства — это 2+ года устойчивого роста экономики, занятости, зарплат, доходов и т.п. Ни у одного, кажется, президента за последние 100-150 лет такого не было в первый срок: чтобы унаследовать устойчивый рост и пройти весь первый срок без спада.

Шансы Трампа в 2020 году — не больше 50% на сегодняшний момент, потому что он и был рекордно непопулярным президентом, и остаётся. Неизвестно, как велик был негативный эффект «лично Клинтон», но трудно представить, что следующий кандидат от демократов будет настолько лично непопулярен. Демократы с запасом выиграли выборы в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане осенью 2018, а этих трёх штатов, если всё остальное остаётся как было, хватает для победы в 2020-м.

Так что безотносительно объёма хайпа по поводу доклада Мюллера, неоправданных ожиданий до и неоправданного выдоха после, он ничего кардинально не поменял.