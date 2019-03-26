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Россельхознадзор обнаружил нарушения в работе мясокомбината «Дружба народов»

26.03.2019

В работе мясокомбината «Дружба народов», который поставляет продукты питания для Росгвардии, нашли нарушения. Результаты проверки Россельхознадзора, которая была проведена в январе, «МБХ медиа» обнаружило в базе «СПАРК-Интерфакс».

При хранении зерна выявлено стразу несколько нарушений: в ячмене обнаружили вредителей, также в нескольких партиях ячменя были проросшие зерна, что говорит о возможном попадании осадков через крышу. Кроме того, в одном из складов в зерне были обнаружены полиэтиленовые пакеты.

В ведомстве отмечают, что «Дружба народов» не организовала проверку условий хранения зерна, а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха.

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