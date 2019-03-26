Суд в Лондоне встал на сторону Baring Vostok в споре за «Восточный»

Совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян получил решение Арбитражного суда Лондона, который обязал его отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что привело бы к переходу к нему и его партнерам контроля над банком. Как пишет РБК со ссылкой на Financial Times, теперь инвестиционная компания Baring Vostok может обратиться с иском к Finvision Holdings Аветисяна.

Это же дело рассматривается и в Арбитражном суде Амурской области. 22 марта компания Аветисяна попросила суд заблокировать согласованную с Центробанком допэмиссию «Восточного» и арестовать почти 10% акций банка из пакета Evision Holdings, который контролирует 52% акций «Восточного». Cуд объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства, на чем настаивали представители Evision Holdings.

Два года назад «Восточный» объединился с «Юниаструм Банком» Артема Аветисяна. Заключенный в 2016 году спорный колл-опцион предоставлял Аветисяну право выкупить пакет в 10% акций за 750 млн руб. Сначала его предоставили кипрской Finvision до конца февраля 2017 года, а потом продлили до конца марта 2018 года. В компании Аветисяна утверждают, что Baring Vostok намеренно препятствовал реализации опциона, не принимая уведомления о его исполнении.

Как рассказал находящийся под арестом основатель Baring Vostok Майкл Калви, инвестиционная компания отказалась исполнять опцион из-за подозрительных сделок, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструма». В феврале этого года в отношении Калви и еще пяти топ-менеджеров Baring Vostok, а также связанных с ними лиц Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд рублей в «Восточном». Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом.