«Ведомости»: на строительство ЦКАД требуется еще 45 млрд рублей

На строительство Центральной кольцевой автодороги требуется еще 44-45 млрд рублей, чтобы устранить 11 проблемных точек, которые помешают движению. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника совещаний в Минтрансе и человек, близкий к «Автодору».

«Иначе теряется весь смысл ЦКАД, только так дорога справится с планируемым грузопотоком, в том числе с международными перевозками», — говорит собеседник газеты. Это не увеличение стоимости дороги, а дополнительный проект по расшивке узких мест.

«Узкие места нужно расшивать, иначе получим ситуацию как на МКАД — в целом пропускная способность дороги достаточная, а съезды стоят, из-за этого стоят все прилегающие магистрали и сама МКАД», — отмечает партнер «НЭО Центра» Алексей Ефанов.

Четырехполосная кольцевая дорога должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость ее строительства оценивалась в 313,2 млрд руб. Но окончательная смета неизвестна, признавала в начале этого года Счетная палата, сроки работ срываются из-за низкого качества проекта и длительных процедур изъятия земельных участков. Полностью ЦКАД должна быть открыта осенью 2021 года.