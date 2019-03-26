Палата представителей приняла законопроекты о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей США приняла законопроекты о расширении гуманитарной помощи Венесуэле как минимум на $150 млн в 2020-2021 финансовых годах, ограничении военного присутствия России в стране и ограничении вооружений Венесуэлы. Законопроекты, инициаторами которых стали демократы из Южной Флориды, стали первыми законодательными мерами реагирования на продолжающийся гуманитарный кризис в Венесуэле, с тех пор как в январе США признали Хуана Гуайдо законным лидером страны, пишет Miami Herald.
Соединенные Штаты запретили продажу оружия Венесуэле в 2006 году, хотя действующий закон не запрещает продажу резиновых пуль и других средств, которые могут быть использованы для разгона акций протеста. Палата представителей США приняла законопроекты, направленные на ограничение роли России в Венесуэле и усиление американского гуманитарного влияния. «Увеличение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность», — говорится в документе.
Под российской финансовой поддержкой подразумеваются кредиты PDVSA на $6,5 млрд, а также на $1,5 млрд под залог 49,9% акций Citgo, американской нефтеперерабатывающей «дочки» венесуэльской госкомпании. Как отмечается в документе, «дефолт может привести к потенциальному владению Россией энергетической инфраструктурой США».