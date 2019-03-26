Политологи проанализировали карьеры отставных губернаторов

Фонд «Петербургская политика» проанализировал, как сложились дальнейшие карьеры у последних ста отправленных в отставку глав регионов. Доклад охватывает период с 2011 года.

Основным местом трудоустройства бывших губернаторов стал Совет Федерации: в верхнюю палату парламента были делегированы 17 отставников, передает «КоммерсантЪ». Два экс-главы стали депутатами Госдумы, а экс-глава Владимирской области Светлана Орлова — аудитором Счетной палаты.

13 бывших губернаторов ушли на повышение. Так, например, Сергей Шойгу с поста губернатора Московской области был назначен министром обороны, глава Дагестана Магомедсалам Магомедов стал замруководителя администрации президента, глава Крыма Сергей Меняйло — полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

Еще 13 отставных руководителей получили сопоставимые или более низкие посты во властных структурах. Глава Пермского края Виктор Басаргин возглавил Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. Экс-глава Мордовии и Самарской области Николай Меркушкин стал спецпредставителем президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Несколько губернаторов ушли в заместители к крупным чиновникам: не сумевший победить на выборах в первом туре в сентябре 2018 года врио главы Приморья Андрей Тарасенко был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, экс-глава Тамбовской области Олег Бетин после отставки в 2015–2016 годах был замминистра строительства и ЖКХ.

В частный и государственный бизнес перешли 14 губернаторов. 10 бывших глав регионов сосредоточились на общественной и преподавательской работе. Еще 10 попали под уголовное преследование, среди них Никита Белых (Кировская область), Александр Хорошавин (Сахалин), Вячеслав Гайзер (Республика Коми), Леонид Маркелов (Марий Эл).

Восемь экс-губернаторов находятся «в режиме ожидания» трудоустройства. Среди них попавшие под осеннюю ротацию главы Забайкалья и Башкирии Наталья Жданова и Рустэм Хамитов, а также отправленные в отставку на прошлой неделе Марина Ковтун (Мурманская область), Юрий Берг (Оренбургская область), Александр Бердников (Республика Алтай), Борис Дубровский (Челябинская область) и Алексей Орлов (Калмыкия).О трудоустройстве девяти губернаторов информации нет. Трое экс-губернаторов умерли.