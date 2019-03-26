Демократы настаивают на обнародовании расследования Мюллера на следующей неделе

Между демократами и республиканцами в Конгрессе США набирает силу конфликт из-за публичного обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Глава Сената заблокировал вторую попытку демократов заставить Министерство юстиции полностью раскрыть доклад, сообщает агентство Reuters. А шесть председателей комитетов в Палате представителей, возглавляемой демократами, обратились к генеральному прокурору США Уильяму Барру с требованием опубликовать полный доклад Мюллера до 2 апреля. В воскресенье Барр опубликовал четырехстраничное резюме выводов расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Никто за пределами Министерства юстиции, даже Белый дом, еще не видел полный текст расследования. Источник агентства, знакомый с этим вопросом, сказал Reuters, что в настоящее время не планируется предоставлять полный текст доклада Мюллера Белому дому.