Исполнение законопроекта о суверенном интернете подорожало

На выполнение требований законопроекта Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета из бюджета выделят более 30 млрд рублей, что больше на 10 млрд больше ранее заявленной суммы.

Как пишет РБК, средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».



20,8 млрд руб. предусмотрено на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета; около 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а также на управление специализированным программным обеспечением; около 5,5 млрд руб. планируется потратить на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг и управление сетями общего пользования, мониторинг маршрутов трафика в интернете и др.

Законопроект направлен на защиту российского сегмента интернета от внешних угроз и предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета Роскомнадзор сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика. Кроме того, установленное оборудование будет фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в России ресурсам.В феврале 2019 года законопроект был принят в первом чтении.