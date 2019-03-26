Палата представителей США приняла законопроект в защиту Европы от энергетического влияния России

Палата представителей США приняла законопроект об энергетической безопасности и диверсификации источников поставок энергоресурсов странам Центральной и Восточной Европы для избавления их от российского влияния.

Законопроект предлагает США оказывать помощь странам Европы с тем, чтобы снизить их зависимость от энергетических ресурсов России, которая использует «энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния», передает «Интерфакс». По мнению авторов документа, Москва «использует природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны».

Документ предлагает содействовать энергетической безопасности союзников и партнеров США путем «поощрения развития доступных, транспарентных и конкурентоспособных энергетических рынков», инвестиций государственного и частного секторов США в европейские проекты энергетической инфраструктуры, а также увеличения экспорта энергетических ресурсов, технологий и опыта США на мировые рынки.