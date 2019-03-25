Свободный депутатский мандат КПРФ может достаться ректору московского вуза

Мандат депутата Госдумы от КПРФ, который не достался экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину, может получить бизнесмен, ректор Московского инновационного университета Михаил Берулава. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Центризбиркоме и близкие к руководству КПРФ. Берулава на думских выборах 2016 года занимал вторую строчку в «красноярско-хакасской» региональной группе КПРФ, которой ЦИК должен передать вакантный мандат коммунистов.

«Берулава был депутатом Госдумы в прошлом созыве, и руководство планировало его переизбрание. Место его было вполне проходное, но общий результат КПРФ на выборах этому помешал»,— рассказал собеседник «Ъ», близкий к руководству партии.

68-летний Михаил Берулава является ректором Московского инновационного университета, который через цепочку юрлиц принадлежит его семье. Кроме того, он является единственным учредителем сочинских ООО «Южный берег» и ООО «Росторгэкспорт», занимающихся гостиничным бизнесом и общепитом.

Ранее ЦИК отказал КПРФ в передаче мандата умершего депутата Жореса Алферова Павлу Грудинину. Партия пыталась обжаловать это решение в Верховном суде, но там отказались принимать иск, отправив коммунистов в Тверской суд Москвы, по месту нахождения Центризбиркома.

У Берулавы могут возникнуть проблемы в другом месте, отмечает «Ъ». В 2016 году он шел на думские выборы лишь вторым в региональной группе после главы красноярского крайкома партии, депутата местного заксобрания Петра Медведева. Именно он, если в среду ЦИК решит передать мандат в Красноярск, получит приоритетное право на место в Госдуме.