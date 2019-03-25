В России вынесли первый приговор за вовлечение несовершеннолетних в пикет

Центральный районный суд Калининграда признал Ивана Лузина виновным в вовлечении несовершеннолетних в пикет (часть 1.1. статьи 20.2 КоАП РФ). Активиcта оштрафовали на 30 тыс. руб., сообщает «Апология протеста» . Ранее тот же суд признал, что фотографирование с плакатами является несанкционированным пикетом, оштрафовав Лузина на 20 тыс. руб.Адвокат Александр Добральский сказал «МБХ медиа» , что защита будет подавать апелляцию. По его словам, Лузин и девушки не проводили публичное мероприятие, а устроили фотосессию, о чем свидетельствуют материалы дела и показания свидетелей.

Протокол на активиста составили 7 февраля. Лузин и две несовершеннолетние девушки проводили акцию против пыток в поддержку фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова и лидера БАРС Александра Оршулевича. Активисты стояли с плакатами у здания администрации города, когда их задержали.

«Я хотел провести одиночный пикет. Предполагалось, что девушки просто немного помогут и сделают фото. Но когда мы собрались, уже начало темнеть, поэтому вышло только фотосессию сделать», — рассказывал Лузин.

Согласно закону о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, за нарушение гражданам может грозить штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или 15 суток ареста, при повторном нарушении штраф возрастает до 300 тыс. руб., а арест — до 30 суток.