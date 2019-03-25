Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

О своих намерениях признать суверенитет Израиля над Голанами Трамп объявил еще 21 марта. Кремль раскритиковал эту инициативу. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «призыв президента США не способствует ближневосточному урегулированию». Палестинские чиновники, в свою очередь, предсказывали, что заявление Трампа спровоцирует новую волну насилия в регионе. В ЕС заявили, что не намерены признавать Голанские высоты частью Израиля.
Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в 1967 году. В 1981 году Кнессет принял закон, которым провозгласил суверенитет Израиля над территорией.