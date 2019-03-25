Росмолодежь теперь может принимать решения о блокировке сайтов

Федеральное агентство по делам молодежи получило право принимать решения о блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».

Как сообщает «Медуза», новыми полномочиями Росмолодежь наделило постановление правительства, которое вносит поправки в правила ведения единого реестра запрещенных сайтов.

Вовлечение детей в опасные для жизни противоправные действия было добавлено в список оснований для досудебной блокировки по инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Закон был подписан президентом в декабре 2018 года.

Принимать решение о блокировке сайтов также могут МВД РФ (в отношении информации об изготовлении и использовании наркотиков), Роспотребнадзор (в отношении информации о способах самоубийства), Федеральная налоговая служба (информация об азартных играх), Росалкогольрегулирование (информация о незаконной розничной продаже алкогольной продукции) и Роскомнадзор (в отношении детской порнографии, информации о способах самоубийства, об изготовлении наркотиков). Также сайты могут блокироваться на основании судебных решений.