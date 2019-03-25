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В СБУ прокомментировали пресс-конференцию перебежчика Прозорова

25.03.2019

В СБУ признали, что Василий Прозоров, давший в Москве пресс-конференцию и рассказавший о причастности Украины к катастрофе Boeing рейса MH-17 и убийству полевых командиров самопровозглашенных республик Донбасса Моторолы и Гиви, работал в спецслужбе.

«Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о «тайных тюрьмах» и тому подобном», — отмечается в заявлении СБУ в Facebook.

В службе уточнили, что Прозоров был уволен за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.

«Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ «достойных» людей. Но это чудовище должен помнить судьбу Иуды. Дело лишь времени», — заявили в СБУ.

Ранее Василий Прозоров, назвавший себя бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, на пресс-конференции в Москве заявил о причастности Киева к катастрофе Boeing рейса MH-17. Он также сообщил, что убийство полевых командиров самопровозглашенных республик Донбасса Моторолы и Гиви — это результат спецопераций, проведенных СБУ. По словам Прозорова, сотрудником СБУ он был с 1999 до 2018 года, причем с мая 2014-го работал в центральном аппарате, штабе АТО. И уже с апреля, как он выразился, по идеологическим мотивам оказывал содействие России в получении информации. 

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