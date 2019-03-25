В СБУ прокомментировали пресс-конференцию перебежчика Прозорова

В СБУ признали, что Василий Прозоров, давший в Москве пресс-конференцию и рассказавший о причастности Украины к катастрофе Boeing рейса MH-17 и убийству полевых командиров самопровозглашенных республик Донбасса Моторолы и Гиви, работал в спецслужбе.

«Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о «тайных тюрьмах» и тому подобном», — отмечается в заявлении СБУ в Facebook.