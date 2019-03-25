В СБУ прокомментировали пресс-конференцию перебежчика Прозорова

В СБУ признали, что Василий Прозоров, давший в Москве пресс-конференцию и рассказавший о причастности Украины к катастрофе Boeing рейса MH-17 и убийству полевых командиров самопровозглашенных республик Донбасса Моторолы и Гиви, работал в спецслужбе.
«Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о «тайных тюрьмах» и тому подобном», — отмечается в заявлении СБУ в Facebook.
Ранее Василий Прозоров, назвавший себя бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, на пресс-конференции в Москве заявил о причастности Киева к катастрофе Boeing рейса MH-17. Он также сообщил, что убийство полевых командиров самопровозглашенных республик Донбасса Моторолы и Гиви — это результат спецопераций, проведенных СБУ. По словам Прозорова, сотрудником СБУ он был с 1999 до 2018 года, причем с мая 2014-го работал в центральном аппарате, штабе АТО. И уже с апреля, как он выразился, по идеологическим мотивам оказывал содействие России в получении информации.