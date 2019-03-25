Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук призвал освободить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу «Седьмой студии» и находящегося под домашним арестом.

«Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, — это Следственный комитет, министерство внутренних дел, от прокуратуры — до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста», — сказал Бондарчук на церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами, передает «Интерфакс».

Бондарчук 25 марта, в День работника культуры, был награжден Орденом Александра Невского.





Кирилла Серебренникова и других фигурантов обвиняют в хищении 133 млн бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа».