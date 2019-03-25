Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Украины к катастрофе MH-17

Василий Прозоров, назвавший себя бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, на пресс-конференции в Москве заявил о причастности Киева к катастрофе Boeing рейса MH-17. Он также сообщил, что убийство полевых командиров самопровозглашенных республик Донбасса Моторолы и Гиви — это результат спецопераций, проведенных СБУ.

«По Мотороле и Гиви я на 100% уверен, что это была спецоперация пятого управления СБУ и управления спецопераций вооруженных сил Украины», — сказал Прозоров, передает «Интерфакс».

Комбат Павлов (Моторола) был убит 16 октября 2016 года в собственном доме. Михаил Толстых (Гиви) был убит в своем кабинете утром 8 февраля 2017 года.

«Мое личное убеждение, и оно подкрепляется информацией о том, что к катастрофе Boeing причастна украинская сторона», — сказал также Прозоров

В качестве доводов, подтверждающих эту версию, Прозоров указал на «феноменально быструю реакцию украинского руководства» на произошедший инцидент: «Однозначно сложилось мнение, что президент Порошенко, его пресс-служба знали заранее об этом». Он также отметил, что Украина не закрыла воздушное пространство над районом, где уже несколько месяцев велись боевые действия.

По словам Прозорова, на всего его попытки узнать обстоятельства произошедшего в разговорах с офицерами генштаба и главного управления разведки Минобороны Украины практически всегда был ответ: «Не лезь в эту тему, если не хочешь неприятностей». По словам Прозорова, к катастрофе и сокрытию сведений о ней причастны нынешний замглавы администрации Петра Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки (СБУ) Валерий Кондратюк и нынешний начальник управления главного управления разведки министерства обороны Василий Гурба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать заявления Прозорова: «Насколько я понимаю, это достаточно какие-то новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать. Мы не располагаем какой-то информацией».

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс МН17, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Объединенная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области. Российские власти причастность к катастрофе отрицают. «Эхо Москвы» отмечает, что имя гостя организаторы пресс-конференции не раскрывали до самого начала. При этом для аккредитации надо было указать дату и место рождения, чего обычно не требуется. В качестве дополнительных мер безопасности на входе в зал были установлены металлоискатели.

По словам Прозорова, сотрудником СБУ он был с 1999 до 2018 года, причем с мая 2014-го работал в центральном аппарате, штабе АТО. И уже с апреля, как он выразился, по идеологическим мотивам оказывал содействие России в получении информации.