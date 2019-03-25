Песков: доклад Мюллера не содержит ничего нового

Обнародованная часть доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года не содержит никаких новых данных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели некую выжимку, некое резюме, которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания отсутствия какого-то сговора», — цитирует Пескова «КоммерсантЪ».

«Обвинения, которые по-прежнему звучат в адрес России в плане вмешательства в выборные процессы в США, мы по-прежнему считаем несостоятельными, ибо даже та краткая информация, которая указана в этой выжимке, которая была мной упомянута, не имеет под собой никаких оснований», — отметил представитель Кремля.

Согласно докладу, Роберт Мюллер не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года. При этом команда спецпрокурора пришла к выводу, что российские власти все же пытались влиять на выборы: для этого использовались кибератаки и Агентство интернет-исследований. Дональд Трамп назвал итоги расследования полным и безоговорочным оправданием. Демократы потребовали обнародовать полную версию доклада по «российскому делу».