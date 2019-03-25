Израиль объявил ограниченную мобилизацию резервистов

Армия обороны Израиля направляет дополнительные соединения к сектору Газа и начинает ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела еврейского государства.
«После оценки ситуации начальником Генерального штаба мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район Южного командования. Проводится ограниченная мобилизация резервистов для конкретных подразделений», — цитирует ТАСС коммюнике израильских военных.Семеро израильтян госпитализированы в понедельник после попадания в жилой дом в центральной части Израиля запущенной из сектора Газа ракеты. «На государство Израиль совершено преступное нападение, и мы ответим силой», — заявил ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.