Дмитрий Гудков о победе ЛДПР в Усть-Илимске

Первая и единственная ассоциация с Усть-Илимском – Радищев. Примерно про это место он спрашивал: «Ты хочешь знать, кто я, что я, куда я еду?» Ехал в Илимский острог. Как пишут, сейчас в городе стоит памятник — «Кандалы» на улице Мечтателей.

Вот такому мечтателю теперь вроде бы и повезло: 28-летняя домохозяйка Анна Щекина выиграла выборы в 82-тысячном городе у единоросса-фсбшника. С одной стороны, конечно, приятно и радостно видеть такую смачную, щедро посыпанную маком фигу.

С другой стороны, разумный, а не эмоциональный расклад кажется довольно простым: хоть буратину выбрать, лишь бы не единоросса.

Но есть и третья сторона. Всамделишная. 82 тысячи жителей Усть-Илимска не просто так получили в мэры человека, который «профессионального образования не имеет, работы не имеет, родился в 1991 году». Не зря бывший мэр города Анатолий Дубас станет первым замом Щекиной. Его не пустили на эти выборы от КПРФ — вот победа и была выиграна чужими руками, в том числе весьма недешевых политтехнологов.

То есть никаких случайностей, борьба элит как она есть, одна из этих элит прибегла к услугам подставного кандидата от подставной партии (ЛДПР): не зря Щекина за последние 9 лет 8 раз принимала участие в самых разных выборах.

И все же — каково людям видеть вот такое тотальное отсутствие выбора? Не поэтому ли в сумме из 82 тыс. проголосовали всего около 15?

Поэтому не спешите радоваться. В иркутском Усть-Илимске победила не демократия. Там победили политтехнологи, удачно выкинувшие из банки с пауками замешкавшегося конкурента.