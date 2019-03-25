Close

Преподаватель из Кении получил премию в $1 млн как лучший учитель мира

25.03.2019

Преподаватель математики и физики Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн. Церемония награждения проходит в Дубае. 36-летнего кенийца выбрали из десяти финалистов со всего мира.

Табичи преподает в сельской средней школе в деревне Пвани математику и физику, где на одного учителя приходится 58 учеников. На всю школу работает только один компьютер с выходом в интернет. Треть детей в деревне живут в неполных семьях или вовсе без родителей, многие из них голодают, передает РБК.

Ежемесячно учитель отдает около 80% своего дохода на помощь бедным ученикам, покупает им одежду и каждые выходные проводит для детей дополнительные занятия. Также он отдает деньги на проекты местных сообществ, которые занимаются развитием образования и сельского хозяйства.

Премию Global Teacher Prize учредил благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в 2015 году. В этом году организаторы получили 10 тыс. заявок от претендентов из 179 стран мира.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.