Нетаньяху обещал ответить силой на обстрел Израиля с территории сектора Газа

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что сократит свой визит в США, чтобы лично руководить операциями по защите Израиля после ночного обстрела с территории сектора Газа, в результате которого пострадали семь человек.

«На государство Израиль совершено преступное нападение, и мы ответим силой», — цитирует Нетаньяху «Би-би-си».

Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Мишмерете — сельском населенном пункте к северу от Тель-Авива. Семь человек получили ранения, среди них трое детей. Это первый подобный случай с 2014 года, когда израильская армия проводила в Газе операцию «Нерушимая скала» после обнаружения разветвленной сети подземных туннелей, ведущих из сектора Газа на территорию Израиля. В середине марта Тель-Авив был обстрелян ракетами из сектора Газа, но тогда пострадавших или разрушений зафиксировано не было.