Участник протестов в Ингушетии пожаловался в суд на отключение интернета

Житель Ингушетии Мурад Хазбиев подал в Магасский районный суд иск к ФСБ и МВД с требованием признать незаконными действия ведомств, приведшие к приостановлению оказания услуг связи на территории республики во время акций протеста.

Как пишут «Ведомости», в иске отмечается, что отключения интернета в Ингушетии, как правило, происходят во время мирных публичных акций, когда граждане собираются, чтобы высказаться по важным вопросам местной повестки. Так было, например, в октябре прошлого года во время двухнедельного митинга в Магасе, когда десятки тысяч человек протестовали против соглашения о границе Ингушетии с Чечней. Интернет был отключен и во время заседания Конституционного суда России по этому вопросу 27 ноября.

Ранее жители Ингушетии уже обращались в Роскомнадзор с вопросом о законности действий операторов связи. Им был дан ответ, что приостановление оказания услуг связи в стандартах 3G и 4G на территории республики осуществлялось «на основании мотивированного решения правоохранительных органов».