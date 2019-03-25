Дело Мамаева и Кокорина направлено в суд

Уголовное дело футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их соучастников направлено в суд. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, предварительное следствие по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд.

Полузащитник «Краснодара» Мамаев и нападающий «Зенита» Кокорин с октября 2018 года находятся в СИЗО. Футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий стали участниками двух драк. Одна из них произошла у гостиницы «Пекин» в Москве, где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая драка случилась в кафе на Большой Никитской улице с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.