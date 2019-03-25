Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку

Пользователи Telegram теперь могут удалять личную переписку, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Старое сообщение, о котором вы уже забыли, может быть вырвано из контекста и использовано против вас спустя десятилетия. Поспешный текст, который вы послали подруге в школе, может преследовать вас в 2030 году, когда вы решите баллотироваться в мэры», — пояснил нововведение Дуров.

Раньше в Telegram можно было удалять только собственные сообщения, отправленные за последние 48 часов. «С сегодняшнего дня мы разрешаем каждому пользователю Telegram удалять любые сообщения. Неважно, кто отправил сообщение и когда», — рассказал Павел Дуров.